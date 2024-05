König Charles: Keine Zeit für Harry, aber wichtiger Termin mit William

Zwar ist bereits seit August 2023 bekannt, dass William diese Funktion nach Harrys Rückzug 2020 übernehmen werde. Doch die Ankündigung, dass es jetzt so weit sei, kam laut «Daily Mail» zwei Stunden, nachdem bekannt wurde, dass Charles zu beschäftigt sei, Prinz Harry in London zu treffen. Der 39–Jährige befindet sich derzeit in seiner Heimat, um das zehnjährige Jubiläum der Invictus Games zu feiern.