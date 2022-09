König Charles' letzte Worte an seine Mutter, die Queen

König Charles III. (73) hat einen Abschiedsgruss an seine verstorbene Mutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022), verfasst und auf ihren Sarg stecken lassen. In der Notiz, die bei der Trauerfeier am Montag (19.9.) in der Londoner Westminster Abbey im Blumenschmuck zu sehen war, steht: «In liebevoller und hingebungsvoller Erinnerung. Charles R.»