König Charles macht Wanderurlaub in Rumänien

Regelmässige Besuche in Rumänien

Charles besucht Rumänien der «Sun» zufolge häufig in den Monaten Mai oder Juni. In der Nähe seines Hauses in Viscri, ein Ort im Kreis Brasov in der Region Siebenbürgen, soll er gerne wandern oder malen. Er sagte dem Bericht nach einmal über die Landschaft in Rumänien: «Hier herrscht ein Gefühl uralter Kontinuität. Ein positiver Kreislauf, in dem Mensch und Natur im Gleichgewicht sind.» In seinem Haus dort soll es angeblich weder Radio noch Fernsehen geben.