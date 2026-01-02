König Charles' neue Umwelt-Doku - mit Kate Winslet als Sprecherin

Die King's Foundation im Fokus

Der Film beleuchtet auch die Arbeit der King's Foundation, die Charles 1990 gründete. Die Organisation mit ihrem Hauptsitz in Dumfries House in Schottland setzt sich für nachhaltige Gemeinschaften ein und bildet jährlich rund 15.000 Menschen in traditionellen Handwerkstechniken aus. «Zuschauer werden einen Platz in der ersten Reihe haben, um das Engagement Seiner Majestät für den Schutz unserer Umwelt zu erleben», erklärte Kristina Murrin, Geschäftsführerin der Stiftung, laut dem «People»–Magazin.