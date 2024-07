König Charles plant einen langen Sommerurlaub in Schottland

König Charles kehrte vergangenes Jahr allerdings früher nach London zurück, was damals zu Spekulationen führte, dass er mit der Tradition seiner Mutter brechen könnte. Diesen Sommer aber gibt es auch für Charles offenbar eine längere Pause. Wie die «Daily Mail» unter Berufung auf Mitarbeiter berichtet, will der Monarch nun länger in Schottland bleiben und freue sich auf seine Pause.