König Charles: Rom- und Papst-Besuch für 2025 geplant?

Die Nachricht bedeutet zugleich, dass sich der Monarch inzwischen gesundheitlich offenbar wieder sehr wohl fühlt. Aufgrund einer Krebsdiagnose hatte Charles 2024 zunächst keine längeren Trips unternommen. Im Oktober besuchte er dann zusammen mit Königin Camilla Australien und Samoa. Am Samstag (26. Oktober) beendeten sie ihren Aufenthalt in Down Under.