König Charles: Royaler Einsatz beim Erste-Hilfe-Kurs

König Charles III. (76) hat Einsatzbereitschaft und Humor bewiesen, als er bei einem Besuch im «Royal College of Nurses» (RCN) in London seine Fähigkeiten in der Herz–Lungen–Wiederbelebung unter Beweis stellte. Der Monarch führte Brustkorb–Kompressionen an einem Übungsmodell durch und scherzte anschliessend: «Zumindest habe ich es nicht kaputtgemacht.»