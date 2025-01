König Charles schickt Bruder Edward zur Trauerfeier von Jimmy Carter

Passt William wegen Kates Geburtstag?

Laut britischer Medien ist unklar, ob die Abwesenheit von William und Charles auf andere Verpflichtungen oder Sicherheitsbedenken zurückzuführen ist. Seit der Krebsdiagnose des Königs Anfang 2023 hat der Thronfolger im Namen seines Vaters an verschiedenen Veranstaltungen teilgenommen, so beispielsweise Ende 2024 an der Wiedereröffnung der Kathedrale Notre Dame in Paris. Während «The Mirror» von einer grossen Ehre für Prinz Edward schrieb, fragte die «Daily Mail» kritisch, ob der Prinz von Wales nicht auch für die Beerdigung in den USA «eine geeignetere Wahl» gewesen wäre «als der 14. in der Thronfolge». Doch William sei wohl wegen des Geburtstags seiner Frau Kate verhindert, die am 9. Januar 43 Jahre alt wird.