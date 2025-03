König Charles schlägt Stephen Fry zum Ritter

Die britische Comedy–Ikone Stephen Fry (67) hat allen Grund, vor Freude zu strahlen. Bei einer feierlichen Zeremonie auf Schloss Windsor schlug ihn König Charles III. (76) in Anwesenheit mehrerer Familienangehöriger mit dem Schwert in der Hand zum Ritter. Wie Fry später verriet, war es das strahlende Gesicht seiner betagten Mutter, das ihn an diesem Tag am meisten bewegte. Als Teenager habe er ihr schliesslich so manche schlaflose Nacht bereitet. Auch seine Schwester Joanna und sein Ehemann, Schauspieler Elliott Spencer (37), liessen sich diesen besonderen Tag nicht entgehen.