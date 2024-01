König Charles schmeisst seinen Bruder Prinz Andrew offenbar nicht raus

Das enthüllen die neuen Dokumente

Ein US–Gericht hatte am 3. Januar rund 40 Dokumente aus dem Verleumdungsprozess zwischen dem Missbrauchsopfer Virginia Giuffre (40) und Epsteins langjähriger Freundin und Komplizin Ghislaine Maxwell (62) veröffentlicht. Darin ist nicht nur eine Liste mit 170 Klarnamen, die in dem Prozess genannt wurden, enthalten. Eine weitere Klägerin namens Johanna Sjoberg behauptet in den Gerichtsdokumenten zudem, Prinz Andrew habe sie 2001 sexuell belästigt.