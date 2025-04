König Charles spricht über «beängstigende Erfahrung» der Krebsdiagnose

Der an Krebs erkrankte König Charles hat mit bewegenden Worten über die Erfahrung einer Krebsdiagnose und –erkrankung gesprochen. Vor einem Treffen von gemeindebasierten Krebsorganisationen am 30. April im Buckingham–Palast wandte sich der Monarch in einer Botschaft an all jene, die wie er von der Krankheit betroffen sind. «Jede Diagnose, jeder neue Fall, ist für die Betroffenen und ihre Angehörigen eine entmutigende und manchmal auch beängstigende Erfahrung. Aber da ich selbst zu den Betroffenen gehöre, kann ich bestätigen, dass dies auch eine Erfahrung sein kann, die das Beste am Menschen in den Vordergrund stellt», schreibt der Monarch auf der royalen Webseite.