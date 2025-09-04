König Charles über seine Gesundheit: «Mir geht es nicht so schlecht»

Der an Krebs erkrankte König Charles (76) hat am Mittwoch in der Nähe von Birmingham feierlich ein Krankenhaus eröffnet. Bei der Gelegenheit traf der Monarch auf einige Patienten des Midland Metropolitan University Hospitals, das schon seit Oktober letzten Jahres in Betrieb ist. Im Gespräch mit einem anderen Krebspatienten sagte Charles laut «Daily Mail» zudem über seine eigene gesundheitliche Verfassung: «Mir geht es nicht so schlecht».