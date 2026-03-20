König Charles überrascht Spaziergänger bei Wanderweg-Eröffnung

König Charles III. (77) hat den weltweit längsten, verwalteten Küstenwanderweg eröffnet und ist selbst ein Stück davon gelaufen. Einer Mitteilung des Palastes zufolge legte der König in der englischen Grafschaft East Sussex eine rund zwei Kilometer lange Strecke auf dem nach ihm benannten King Charles III England Coast Path zurück. Dieser soll sich über insgesamt 2.700 Meilen (etwa 4.345 Kilometer) erstrecken, ist laut «Guardian» derzeit jedoch noch nicht überall vollständig zugänglich. Dabei traf Charles auf Jogger, Radfahrer und Spaziergänger, die schlicht ihren Tag genossen und plötzlich vor dem König standen. Das zeigte auch ein Instagram–Video, das der offizielle Account der britischen Königsfamilie teilte.
«Der König? Wirklich jetzt?», soll ein junger Mann laut des britischen «Mirror» gerufen haben, als Charles an ihm vorbeilief. Eine Gruppe Fahrradfahrer fragte der Monarch nach ihren E–Bikes und scherzte, dass sie «betrügen» würden. Zu anderen Spaziergängern sagte er, er hoffe, er habe ihre Ruhe nicht gestört.
Entlang der Route enthüllte Charles zudem zwei Tafeln zur Eröffnung des Weges. Bei einer Tafel auf einer windigen Klippe witzelte er, sie könnte sich bei dem starken Luftzug wohl selbst enthüllen, bevor er dazu komme. Für den König war der Spaziergang besonders: Die berühmten Kreidefelsen der Seven Sisters habe er zwar bereits als Marineoffizier vom Meer aus gesehen – von Land jedoch noch nie.
Charles eröffnete neues Naturschutzgebiet
Neben dem Küstenwanderweg eröffnete Charles auch das neue Naturschutzgebiet Seven Sisters. Der Mitteilung des Königshauses zufolge sichert das rund 1.500 Hektar grosse Areal wichtige Lebensräume für seltene Arten sowie bedeutende Trinkwasserressourcen. Es ist bereits das 13. nationale Naturreservat in einer Reihe geplanter Projekte. Bis 2027 sollen insgesamt 25 solcher Gebiete geschaffen oder erweitert werden.