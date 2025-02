König Charles: Überraschungsbesuch in Londoner Universität

König Charles (76) hat am Mittwoch eine Londoner Universität besucht, die verwundete Soldaten in der Ukraine unterstützt. Der Monarch wurde britischen Medienberichten zufolge durch das «Centre for Injury Studies» am Imperial College London geführt, in dem unter anderem zu Kriegsverletzungen geforscht wird. Der Besuch fand damit kurz vor dem dritten Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine statt.