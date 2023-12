König Charles und Camilla laden zum Weihnachts-Lunch in Windsor

Die royalen Weihnachtsfeierlichkeiten in Grossbritannien sind in vollem Gange. Bei den Windsors wird allerdings nicht nur einmal gefeiert, sondern gleich mehrmals – und an verschiedenen Orten. Bevor es am Wochenende für die Feiertage nach Sandringham geht, haben König Charles III. (75) und Königin Camilla (76) ihre Familienmitglieder am Mittwoch zum traditionellen vorweihnachtlichen Mittagessen ins Schloss Windsor eingeladen.