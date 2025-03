König Charles und Camilla verschieben Besuch bei Papst Franziskus

Katholiken in aller Welt freuten sich, als der zuletzt schwer erkrankte Papst Franziskus (88) am Sonntag das Krankenhaus in Rom wieder verlassen konnte. Ursprünglich sollten auch der englische König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) während ihres Italien–Besucht im April mit dem Kirchenoberhaupt zusammentreffen. Noch vor rund einer Woche bestätigte der Buckingham–Palast zudem, dass die Zusammenkunft trotz der Erkrankung des Pontifex stattfinden solle. Doch nun heisst es aus dem Palast, dass das Treffen verschoben werden muss.