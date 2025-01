König Charles und das Thronfolgerpaar? Staatsbesuch in den USA geplant

Zuletzt trafen Trump und der Prince of Wales bei der Wiedereröffnung der Kathedrale Notre–Dame in Paris am 7. Dezember zusammen. König Charles III. (76) gratulierte dem ehemaligen US–Präsidenten auch zu seiner zweiten Amtseinführung am 20. Januar – ein Zeichen der anhaltenden besonderen Beziehung zwischen den beiden Ländern.