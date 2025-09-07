König Charles und Königin Camilla amüsieren sich bei Highland Games

Der Palast veröffentlichte auf seinem Instagram–Account mehrere Bilder, die einen Einblick in das von tausenden Menschen besuchte Fest geben. «In der Nähe von Balmoral positioniert, finden die Spiele jedes Jahr am ersten Samstag im September statt», hiess es dazu. «Nachdem sie seit 1832 in seiner heutigen Form läuft, enthält die Veranstaltung eine Vielzahl traditioneller Highland–Games–Wettbewerbe, einschliesslich Tauziehen und Caberwerfen, sowie Auftritte von Pipebands und Highland–Tänzern.»