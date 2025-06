König Charles und Königin Camilla bei Royal Ascot im Familienkreis

Bei strahlendem Sonnenschein und schwülen 29 Grad Celsius verwandelte sich Royal Ascot am Donnerstag in eine grosse Familienfeier der britischen Royals. König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) kamen am dritten Tag der traditionsreichen Pferderennen nicht allein – sie brachten einen Grossteil ihrer nächsten Verwandten mit, wie unter anderem das «People»–Magazin berichtet.