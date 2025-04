König Charles und Königin Camilla starten Staatsbesuch in Italien

König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) sind am Montag für einen viertägigen Staatsbesuch in Italien eingetroffen. Das britische Königspaar landete am Flughafen Ciampino in Rom und wurde dort von Regierungsvertretern in Empfang genommen, wie unter anderem die BBC berichtet. Die Reise wurde mit Spannung erwartet, da der Monarch erst vor kurzem wegen Nebenwirkungen seiner Krebsbehandlung kurzzeitig im Krankenhaus war. Der Besuch gilt als Teil der britischen «Reset»–Strategie zur Stärkung der Beziehungen zu europäischen Verbündeten nach dem Brexit.