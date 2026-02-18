König Charles und Königin Camilla treffen Idris Elba in seiner Heimat

Nach dem Treffen mit Idris Elba setzte König Charles seinen Weg allein zu den Eastbrook Studios in Dagenham fort. Inspiriert von der Begegnung mit Elba, tauchte der Monarch dort tiefer in die Welt der Filmproduktion ein. Mit einem leidenschaftlichen Ruf nach «Action!» bediente er die Filmklappe und gab damit den symbolischen Startschuss für die nächste Generation von Filmemachern im Osten Londons.