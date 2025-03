König Charles und Königin Camilla: Whisky-Tasting in Belfast

König Charles besuchte alleine zudem den Newforge–Sportkomplex, eine Einrichtung mit enger Verbindung zur nordirischen Polizei PSNI. Dort überreichte er eine Teamauszeichnung und richtete gemäss BBC Worte an die versammelten Polizeibeamten: «Es ist so beruhigend zu wissen, dass Sie da sind. Meine Gelegenheit heute ist, Ihnen für all Ihren Dienst zu danken. Ich nehme nicht als selbstverständlich hin, was Sie tun.» Königin Camilla stattete währenddessen dem Atlas Women's Centre in Lisburn einen Besuch ab. Die Einrichtung bietet Frauen wichtige Unterstützung durch verschiedene Trainings– und Lernprogramme an und steht exemplarisch für Camillas langjähriges Engagement für Frauenrechte und –förderung.