König Charles und Prinz Harry: Gute Gespräche ohne direkten Kontakt

Wie zerrüttet ist das Verhältnis zwischen Vater König Charles III. (74) und Sohn Prinz Harry (38)? Zumindest scheinen die beiden weiterhin keinen direkten Kontakt zueinander zu haben. Wie das «People»-Magazin nun meldet, erfolgte weder die Einladung zur Krönung in London am 6. Mai persönlich, noch der anschliessende Austausch. Dieser soll allerdings recht ordentlich gewesen sein: Ein Freund der Familie bestätigte, dass es «positive Gespräche» gegeben hätte, allerdings seien diese nicht persönlich geführt worden. Auch die Einladung von König Charles III. an Prinz Harry und Herzogin Meghan (41) sei bereits per E-Mail von Charles' Büro gekommen.