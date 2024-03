König Charles und Prinzessin Kate: Interesse an Krebs-Vorsorge steigt

Viele Suchanfragen zu «Krebs» und «Bauchkrebs»

Wie «The Sun» berichtete, zeigten auch die Google–Daten aus Grossbritannien ein grosses Interesse an dem Thema. Die Suchanfragen nach dem Wort «Krebs» seien am Freitag ab 18 Uhr um das 16–fache angestiegen und die ganze Nacht und bis in den Samstag hinein mindestens doppelt so hoch wie der Durchschnitt gewesen. Die Suchanfragen nach «Bauchoperation» und «Bauchkrebs» seien ebenfalls deutlich höher als gewöhnlich ausgefallen. Kate hatte sich Mitte Januar einer nicht näher benannten Operation am Unterleib unterziehen müssen. Danach hatte sie die Krebs–Diagnose erhalten.