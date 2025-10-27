König Charles weiht erstes LGBTQ-Denkmal für britische Armee ein

Künstlerin begeistert von König Charles

Künstlerin Nina Bilbey, die an der Skulptur mitarbeitete, teilte nach der Enthüllung ein Foto des Königs neben dem Denkmal und schrieb: «Ein Tag, den ich nie vergessen werde.» Auf der Website der Abraxas Academy erklärte sie: «Wir hoffen, dass dieses Denkmal hilft, das Misstrauen und den Schmerz vieler LGBTQ+–Veteranen zu heilen, und dass es ein Symbol der Hoffnung für kommende Generationen wird – ein Zeichen für die heilende Kraft von Versöhnung und öffentlicher Anerkennung vergangener Diskriminierung.»