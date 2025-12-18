König Charles würdigt Helden nach Messerattacke in Huntingdon

Auch Zugführer Andrew Johnson gehörte zu den Gästen des Königs. Er hatte geistesgegenwärtig reagiert und den Zug vom Schnellgleis auf das langsamere Gleis umgeleitet, nachdem Alarm ausgelöst wurde. Dadurch konnte der Zug früher zum Stehen gebracht werden. Stephen Crean, der bei seinem Versuch, den Angreifer zu stoppen, selbst eine Stichverletzung an der Hand erlitt, war ebenfalls geladen.