König Charles zeigt sich schockiert von den Überschwemmungen in Europa

Verheerende Überschwemmungen halten derzeit immer noch weite Teile in Europa in Alarmbereitschaft. Nun hat sich der britische König Charles (75) schockiert von der angespannten Hochwasserlage auf dem europäischen Festland gezeigt. Mit einem persönlichen Statement hat er Betroffenen seine Anteilnahme ausgesprochen. In einem am Donnerstag (19. September) veröffentlichten Beitrag auf den Social–Media–Kanälen der Royal Family schreibt der Monarch – auch im Namen von Königin Camilla (77): «Meine Frau und ich sind zutiefst schockiert und traurig über die Zerstörung und Verwüstung, die durch die Hochwasserkatastrophe in Mitteleuropa verursacht wurde.»