König Felipe: Umweltkatastrophe in Spanien ist «nationale Tragödie»

Königshaus unterstützt Rettungseinsatz

Der König steht nach eigenen Angaben in engem Kontakt mit Regierungschef Pedro Sánchez (52) sowie den Präsidenten der besonders betroffenen Regionen Valencia, Andalusien und Kastilien–La Mancha. Per Videokonferenz liess er sich über die aktuelle Lage informieren. Das Königshaus stellt auch eigene Kräfte zur Verfügung: So habe Felipe den Berichten zufolge angeordnet, dass der königliche Sicherheitsdienst und die Königliche Garde die Rettungsarbeiten unterstützen sollen. Die spanische Flagge am Zarzuela–Palast weht zudem mittlerweile auf halbmast.