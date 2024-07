König Felipe und seine Familie empfangen die spanischen Europameister

Der Titel ist zurück in Spanien – und das feiern auch die Royals! Hatten König Felipe VI. (56) und seine Tochter Sofía (17) schon den EM–Sieg der spanischen Fussballnationalmannschaft vor Ort in Berlin bejubeln können, haben sich nun Felipes Ehefrau, Königin Letizia (51), sowie die älteste Tochter des Paares, die spanische Thronfolgerin Prinzessin Leonor (18), angeschlossen. Zu viert begrüssten die Royals die Rekord–Europameister bei einem Empfang in Madrid.