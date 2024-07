König Felipe verpasst EM-Sieg von Spanien im Viertelfinale

Der Social–Media–Auftritt von «Casa de S.M. el Rey», der über die Aktivitäten der spanischen Königsfamilie informiert, zeigte auf X den König in Militäruniform während einer Zeremonie zur Übergabe königlicher Depeschen an die neue Riege der Unteroffiziere von der «Academia General Básica de Suboficiales» (dt. Allgemeine Grundakademie der Unteroffiziere) von Talarn in der katalanischen Provinz Lleida im Nordosten Spaniens.