Mit Letizia in Italien

König Felipe VI. erhält besondere Ehrendoktorwürde in Neapel

An der Universität Federico II. in Neapel wurde König Felipe VI. von Spanien mit einer Ehrendoktorwürde ausgezeichnet. Es ist das erste Mal in der 800–jährigen Geschichte der Universität, dass diese Ehre einem ausländischen Staatsoberhaupt zuteilwird.