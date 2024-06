König Felipe VI. und Joachim Llambi für Spanien im EM-Stadion

«Denkwürdiger Abend» für Joachim Llambi

Neben dem spanischen Royal gab sich auch «Let's Dance»–Juror Joachim Llambi (59) die Ehre, der seine Fans und Follower auf Instagram fleissig per Kamera mitgenommen hat. In mehreren Instagram–Storys gab der deutsch–spanische Tanzsportler und Fernsehmoderator, dessen Vater ein aus Barcelona stammender Spanier war, Einblicke in seinen Stadionbesuch. «Ein denkwürdiger Abend», lautete sein Fazit.