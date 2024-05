König Frederik und Familie zeigen sich auf Palastbalkon

König Frederik X. von Dänemark feiert am heutigen Sonntag seinen 56. Geburtstag und den ersten als Monarch – ein grosser Tag für die dänische Königsfamilie und ihr Volk. Bereits am Vormittag versammelten sich zahlreiche Menschen vor dem Schloss Amalienborg in Kopenhagen. Die royale Garde auf dem Schlossplatz war in traditioneller roter Gala–Uniform gekleidet.