König Frederik und Königin Mary: Zur Begrüssung trägt sie Purpur

König Frederik von Dänemark (56) und Königin Mary (52) begrüssten die isländische Präsidentin Halla Tómasdóttir (55) und ihren Ehemann Björn Skúlason am Dienstag im Hafenareal Nordre Toldbod in Kopenhagen. Die Isländer sind zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Dänemark. Wie «Mail Online» weiter meldet, kamen die Gäste mit dem Boot an, zu viert bestiegen sie dann eine Kutsche zur Zitadelle, wo eine Kranzniederlegung stattfand.