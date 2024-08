König Frederik und Sohn Christian bei olympischen Handball-Finale

Die dänischen Handball–Männer haben im Spiel um Olympia–Gold am Sonntagnachmittag (11. August) deutlich mit 39:26 gegen das deutsche Team gesiegt und damit am letzten Tag der Spiele noch die zweite Goldmedaille für Dänemark geholt. Die Mannschaft konnte im Publikum auch auf einen besonderen Glücksbringer setzen: Dänemarks König Frederik X. (56) war gemeinsam mit Sohn Prinz Christian (18) im Stade Pierre Mauroy in Lille.