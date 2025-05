König Frederik von Dänemark mit versöhnlicher Geste an Bruder Joachim

Mit einer bedeutsamen Geste, die als versöhnlicher Schritt interpretiert werden kann, ist König Frederik von Dänemark seinen 57. Geburtstag am 26. Mai angegangen. So veröffentlichte der Palast ein Foto, das ihn gemeinsam mit seinen beiden Neffen Nikolai (25) und Felix (22) zeigt. Dazu heisst es: «Bei einer privaten Veranstaltung vor dem Familienessen in Schloss Amalienborg anlässlich des 57. Geburtstags Seiner Majestät des Königs verlieh der König gestern Ihren Exzellenzen Graf Nikolai und Graf Felix das Grosskreuz des Dannebrog–Ordens.»