König Frederik X. absolviert seine erste Neujahrsansprache

Frederik X. (56) hat seine erste Neujahrsansprache als dänischer König hinter sich gebracht. Am Silvesterabend wandte er sich um 18 Uhr live aus Schloss Amalienborg in Kopenhagen an sein Volk und dankte ihm für die Unterstützung seit seinem Amtsantritt am 14. Januar 2024. Mit der Neujahrsansprache tritt Frederik in grosse Fussstapfen: Die Jahresabschlussreden seiner Mutter, Königin Margrethe (84), geniessen in Dänemark Kultstatus.