König Frederik X. und Königin Mary: Letzte Termine in Grönland

Auf der offiziellen Instagramseite des Königshauses gab es viele Einblicke. «Grüne Täler und Eisberge auf dem Meer begrüssten heute Ihre Majestäten, den König und die Königin, in Südgrönland», hiess es etwa am vorletzten Tag. Dort übernachteten Mary und Frederik vom 5. auf den 6. Juli in dem kleinen Dorf Igaliku. Es befindet sich in dem Gebiet, «in dem das Schiff von Erik dem Roten vor mehr als 1.000 Jahren angekommen ist», wie der Palast betonte. Der Weg zum Dorf führte das Königspaar entlang des «Kongevejen», der nach dem Besuch von Frederiks Grossvater, König Frederik IX. (1899–1972), im Jahr 1952 benannt wurde. Dieser Moment sei deshalb für die dänischen Royals «etwas ganz Besonderes» gewesen.