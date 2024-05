König Frederik X. und Königin Mary: Seit 20 Jahren verheiratet

Doch während der Olympischen Sommerspiele 2000 in Sydney kam es zu der schicksalhaften Begegnung, die alles änderte: In der Bar «Slip Inn» am Darling Harbor in Sydney kam sie ins Plaudern mit Prinz Frederik, der sich einfach als «Fred» vorstellte. Zunächst soll Mary deshalb nicht gewusst haben, dass sie gerade mit einem Royal spricht. «Irgendetwas hat geklickt», erinnerte sie sich fünf Jahre später in einem Interview. «Es war nicht das Feuerwerk am Himmel oder irgendetwas in der Art, aber es war aufregend.» Erst eine halbe Stunde, nachdem sie erstmals Hände geschüttelt hatten, sei sie von jemandem informiert worden, mit wem sie es da zu tun habe.