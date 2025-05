Palast gratuliert mit Foto

König Frederik X. wird 57: Das ist an seinem Geburtstag geplant

König Frederik X. von Dänemark ist nun 57 Jahre alt. Zu dem Anlass hat das dänische Königshaus ein Foto veröffentlicht, das den Monarchen in Uniform zeigt. Dem Volk wird er sich am Mittag samt seiner Familie auf dem Schlossbalkon in Kopenhagen zeigen.