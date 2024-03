König Harald und die Norwegen-Royals: Neues Familienfoto zu Ostern

Es ist das erste offizielle Porträt, seit Harald Anfang des Monats im Osloer Universitätskrankenhaus ein Herzschrittmacher implantiert wurde, nachdem er während eines privaten Urlaubs in Malaysia krank geworden war. Harald «geht es gut», hiess es damals vom Königshaus in einer kurzen Erklärung und er sei bis zum 8. April krankgeschrieben. Sein Sohn, Kronprinz Haakon, übernimmt seither die Pflichten des Königs. Obwohl die Operation nicht lange her ist, wirkte der König auf dem Familienfoto entspannt und fröhlich.