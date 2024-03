König Harald V. ist zurück in Norwegen

«Der Lufttransport verlief gut»

Auf der Homepage des Palastes hiess es in einem kurzen Statement am späten Sonntagabend (3. März): «Seine Majestät der König ist heute Abend in Norwegen angekommen. Der Lufttransport verlief gut, und der König erholt sich.» Harald V. werde zu Untersuchungen ins Rikshospitalet in Oslo eingeliefert. «Der König bleibt einige Tage im Krankenhaus, um sich behandeln zu lassen und sich auszuruhen.»