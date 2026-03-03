König Harald V. kehrt noch nicht von Teneriffa nach Norwegen zurück

König Harald wurde am 23. Februar während eines privaten Aufenthalts auf der Kanarischen Insel wegen einer Infektion und Dehydrierung in das Krankenhaus «Hospital Universitario Hospiten Sur» eingeliefert, nur zwei Tage nach seinem 89. Geburtstag. Er habe «gut auf die Behandlung angesprochen und sich schnell erholt», teilte der Palast am 26. Februar mit. Dabei wurde auch erklärt, dass Harald V. die Klinik noch am selben Tag verlassen kann.