König Harald V. will royales Arbeitspensum deutlich reduzieren

«Dauerhafte Reduzierung» der royalen Aktivitäten

In der Verlautbarung heisst es dazu: «Mit der heutigen Rückkehr des Königs an seinen Arbeitsplatz wird er seine verfassungsmässigen Pflichten als Staatsoberhaupt wieder aufnehmen, Sitzungen und Audienzen im Königlichen Palast abhalten sowie offizielle Besuche in Norwegen durchführen.» Aufgrund seines hohen Alter werde der Monarch sein Programm jedoch «in Zukunft anpassen». Dies bedeute eine unter anderem «dauerhafte Reduzierung der Anzahl und des Umfangs» seiner Aktivitäten, bei denen zudem von nun an «praktische Vorkehrungen» getroffen würden.