König Harald von Norwegen denkt nicht daran, abzudanken

Ähnlich verhält es sich mit Schwedens König Carl XVI. Gustaf (77). Zuletzt äusserte sich dieser in seiner Rede anlässlich seines 50. Thronjubiläums im Sommer 2023 dazu. «Es ist meine Hoffnung, dass ich jetzt und in den kommenden Jahren weiterhin unserem Schweden dienen kann. Sowohl in Höhen als auch in Tiefen. In guten Zeiten, aber auch in Zeiten grosser Herausforderungen», sagte er damals.