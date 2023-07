«König von Palma»: Diese Rolle spielt Heike Makatsch in Staffel zwei

«Der König von Palma» Staffel zwei: Zwischen Familiendrama und Crime

Wie geht es in Staffel zwei weiter? Im Jahr 1992 hat Auswanderer Matthias «Matti» Adler sich mit seinem «Bieradler» an der Playa etablieren können. Matti will den Erfolg nutzen und expandieren. Doch die Playa de Palma ist ein hart umkämpftes Terrain und so muss sich der Auswanderer überlegen, wie viel er aufs Spiel setzen will, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Die zweite Staffel werde noch etwas dunkler, als die erste, verrät Makatsch. Die Zuschauer müssten sich auf emotionale Achterbahnen gefasst machen - «Mord, Drogen, Betrug und Liebe und Spannung - alles ist dabei, nur kein wahres Happy End».