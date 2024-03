König Willem-Alexander besucht Militär-Training ukrainischer Soldaten

«Wer von Ihnen hatte Militär–Erfahrung, ehe der Krieg begann?»

Vergangene Woche haben zweihundert Ukrainer ihre Militärausbildung im Norden Englands angetreten. Der niederländische König, der in dem kurzen Video durchgängig Uniform trägt, beobachtet die multinationale Truppe bei ihren Ausbildungsaktivitäten. Sie zerlegen Schusswaffen und hüllen verletzte Soldaten in wärmende Folie. Dann will Willem–Alexander von den ukrainischen Rekruten wissen: «Wer von Ihnen hatte Militär–Erfahrung, ehe der Krieg begann?» Die Gesichter der ukrainischen Soldaten sind dabei nicht zu erkennen.