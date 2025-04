König Willem-Alexander: Doetinchem statt Rom - und was ist mit Máxima?

Königspaar zeigte sich betroffen

Trotz seiner Entscheidung, nicht zur Beerdigung zu reisen, hat König Willem–Alexander gemeinsam mit Königin Máxima am Montag, den 21. April, seine tiefe Betroffenheit über das Ableben des katholischen Kirchenoberhaupts zum Ausdruck gebracht. Das Königspaar sei «zutiefst betrübt» vom Tod des Papstes und würde «die Erinnerung an ihn in Dankbarkeit wertschätzen», wie es in der Mitteilung auf Instagram weiter heisst.