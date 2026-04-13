König Willem-Alexander fliegt sich selbst in die USA

Dass Willem–Alexander ein passionierter Pilot ist, ist seit Jahren bekannt. Schon 1985 erwarb er seine Privatpilotenlizenz, später folgten die Berufspilotenlizenz sowie weitere Qualifikationen. Mit diesem Können flog er nicht nur Passagiermaschinen für KLM, sondern absolvierte auch Hilfseinsätze in Afrika – darunter für medizinische und Naturschutzorganisationen in Kenia. Bis zuletzt hob er bis zu dreimal im Monat mit KLM ab, jeweils als Co–Pilot.