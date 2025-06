König Willem-Alexander, Trump und Co. posieren für Gruppenfoto

Am Dienstagabend verwandelte sich Schloss Huis ten Bosch in Den Haag in die Bühne der Weltpolitik. König Willem–Alexander (58) und Königin Máxima (54) hatten am Rande des NATO–Gipfels zum grossen Gala–Dinner geladen – und die Mächtigen der Welt folgten der Einladung.